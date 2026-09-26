Cina: ai WorldSkills di Shanghai le competenze per un mondo che cambia

Dalle prove pratiche alle competizioni di livello mondiale, il divario è più grande di quanto sembri. Mentre si concludono i WorldSkills Shanghai 2026, scopri come l'artigianato tradizionale incontra la robotica, i droni e le tecnologie digitali e come evolvono le competenze richieste nel mondo del lavoro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)