Cina: ABB torna a registrare forte crescita e promette di continuare a investire

Un alto dirigente del colosso tecnologico svizzero ABB ha dichiarato che l'azienda è tornata a registrare una forte crescita in Cina, trainata dalla sua strategia "local for local". Ha inoltre affermato che ABB resta impegnata a investire in Cina e ad ampliare la propria attività nel Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca2 (Fonte video: Xinhua)