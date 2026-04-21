Cina, a Chengdu corso di formazione internazionale su chirurgia mini-invasiva

"Non vedo l'ora di portare con me le conoscenze che ho acquisito in Cina, di trasmetterle ai miei colleghi e poi di applicarle nella mia pratica clinica." A Chengdu, in Cina, si è tenuto un corso di formazione internazionale sulla chirurgia, al quale hanno partecipato chirurghi provenienti da 11 Paesi partner della Belt and Road Initiative, per contribuire a promuovere la tecnologia minimamente invasiva. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)