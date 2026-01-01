Cina: a Changting in corso campo invernale giovanile sino-statunitense

Nella contea di Changting, in Cina, è in corso un campo invernale volto a promuovere lo scambio culturale e la consapevolezza storica tra giovani degli Stati Uniti e della Cina. La delegazione statunitense, guidata da un discendente dei Flying Tigers, ha preso parte a una serie di attività culturali insieme a studenti cinesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)