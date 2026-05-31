Cina, 70 anni di legami con Paesi arabi tra sviluppo e futuro...

Cina, 70 anni di legami con Paesi arabi tra sviluppo e futuro comune

Quest'anno ricorre il 70mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Paesi arabi. Le due parti stanno approfondendo la cooperazione in un'ampia gamma di settori, mentre gli osservatori sottolineano il ruolo crescente della cooperazione allo sviluppo e degli scambi interpersonali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca1 (Fonte video: Xinhua)