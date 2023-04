LIEGI (BELGIO) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel profeta in patria. Il belga ha bissato il successo dello scorso anno e ha fatto sua la 109esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Il campione del mondo in linea in carica, al termine dei 258 chilometri e delle 11 “cotes” dell’odierna classica monumento della Vallonia, ha vinto in solitaria. Evenepoel, della Soudal Quick-Step, ha tagliato il traguardo a braccia alzate, sommerso dagli applausi del “suo” pubblico. Dopo poco più di un minuto sono giunti all’arrivo i primi inseguitori: seconda piazza per il britannico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers); al terzo posto il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Tadej Pogacar, caduto intorno al chilometro 85, ha riportato fratture al polso sinistro ed è attualmente sotto i ferri all’ospedale di Gand.

