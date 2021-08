Ciclabili a Milano, Sala “Non metto in discussione disegno a lungo termine”

“Sulle piste ciclabili non posso e non voglio mettere in discussione il disegno di lungo termine, se nel percorso si può fare qualche errore ci può anche stare. Però è chiaro che tutte le grandi città si stanno dotando di piste”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso di un incontro con la stampa. bla/pc/red