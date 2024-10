Cibo e salute, simposio Ri.Med a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - I più recenti studi scientifici indicano che esiste una correlazione tra la comunità invisibile di batteri, virus e funghi presenti nell'intestino e il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma non solo: dalla "pancia" passano ansie e depressione e persino l'insorgenza di un ampio spettro di malattie. Da queste premesse ha preso il via a Palermo il Simposio scientifico della Fondazione Ri.MED "Nutrition, Microbiome and Metabolism", un convegno multidisciplinare per esplorare la salute nutrizionale attraverso ricerche all'avanguardia. xd6/mgg/gsl