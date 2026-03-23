Christillin “Italia Paese di sport, investire in impianti”

FIUGGI (ITALPRESS) - "L'Italia è un piccolo ma grande Paese di sport e atleti. È interessante vedere cosa si può fare nello sport per tutti, partendo dalla cultura di base, mettendo a disposizione gratuitamente dei giovani, di quelli che saranno i campioni di domani un'impiantistica laddove non esista". Lo ha detto Evelina Christillin, manager sportiva, in occasione della quarta edizione dello Sportcity Meeting 2026 a Fiuggi. glb/gm/mrv