NAPOLI (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima edizione della SI Academy (Smart Infrastructures Academy) del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (Na), frutto della partnership tra l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Autostrade del Sapere”, ampia strategia di partnership promossa da Aspi con i più importanti atenei nazionali. Si tratta di una collaborazione in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo, grazie alla quale gli studenti, in un corso semestrale totalmente gratuito, hanno avuto modo di aggiornare le proprie competenze seguendo un programma didattico orientato alla sicurezza delle infrastrutture. Nel corso della cerimonia presso l’Aula Magna del Polo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sono stati consegnati i diplomi in esperto di concezione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture afferenti al sistema viario a 24 giovani ingegneri neolaureati e a 12 dipendenti del Gruppo.

La SI Academy è una delle 9 Academy della Federico II, corsi di alta formazione che sono il risultato di accordi di collaborazione tra l’ateneo e aziende di rilievo internazionale, ed offrono percorsi formativi di tematiche di particolare rilevanza per il tessuto produttivo, sviluppando competenze e soft skill. La coesistenza tra il mondo degli studenti e il mondo dei professionisti rientra in pieno nella filosofia della SI Academy, partendo dal presupposto che la sinergia tra i due universi (impresa e accademia) sia fondamentale per la crescita professionale e aziendale. Grazie a questa iniziativa, il Gruppo Autostrade per l’Italia (che in Campania conta più di 1.000 dipendenti) prevede di contare su un “bacino di talenti”, integrando alcuni dei diplomati tra le nuove assunzioni previste dal proprio Piano di trasformazione. Ai 24 giovani ingegneri è stata infatti avanzata, come anticipato, una proposta di assunzione in azienda. Il Gruppo ha inoltre annunciato il lancio del bando per la seconda edizione del corso di alta formazione, con incremento del 50% dei posti disponibili (da 24 a 36 studenti) e con l’erogazione di 7 borse di studio a parziale copertura dei costi per gli studenti fuori sede. Le selezioni avverranno tra giugno e luglio e le lezioni partiranno tra settembre e ottobre. In base all’accordo siglato a maggio scorso nell’ambito della partnership con il Gruppo, la Federico II mette a disposizione le sue competenze tecnologiche e multidisciplinari per la conoscenza, la valutazione della sicurezza, il monitoraggio e la sostenibilità delle infrastrutture esistenti, oltre per il potenziamento della rete e per la progettazione di nuove infrastrutture.

“Il modello Academy sta evolvendo. Questa è una nuova versione, una Academy 4.0, che va su un settore fondamentale come quello della gestione e del monitoraggio delle infrastrutture. Il tema spesso non è solo costruire le infrastrutture ma gestirle. Un passo importante, non a caso tutti i ragazzi che stanno concludendo il percorso sono pronti e assorbiti nel mondo del lavoro. Quello della SI Academy è stato un inizio straordinario, l’obiettivo è di continuare a crescere insieme”, puntualizza il rettore Matteo Lorito. “La competenza è fattore strategico di sviluppo e il nostro Gruppo investe sulla formazione di giovani talenti, generando valore e innovazione per mantenere competitività nel mercato del lavoro, mettendo le persone sempre più al centro dei nostri processi industriali e guardando al fabbisogno in termini di competenze a livello di sistema-Paese”, afferma la presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri. “Mi fa piacere sottolineare che le donne rappresentano il 30% degli studenti che hanno seguito il corso: un dato che può ancora crescere ma che, in un contesto storicamente ‘maschilè come quello infrastrutturale, fa di certo ben sperare per i tempi a venire”, ha aggiunto.

