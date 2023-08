ROMA (ITALPRESS) – Filippo Lococo, professore associato di Chirurgia Toracica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, campus di Roma e dirigente medico della UOC di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (diretta dal professor Stefano Margaritora) è stato nominato (unico italiano) componente della Commissione di Lavoro sul Mesotelioma Pleurico dell’International Association for the Study of Lung Cancer della IASLC, la più importante Associazione internazionale nel campo dell’oncologia toracica.

La commissione, che verrà presentata alla comunità scientifica durante il prossimo Congresso Mondiale che si terrà a Singapore dal 9 al 12 settembre, è formata da 20 membri. Si occuperà di definire e supportare le strategie di ricerca sul mesotelioma su base internazionale, redigendo linee guida e favorendo la creazione di consorzi di ricerca, oltre che iniziative educazionali.

“Mio obiettivo è sviluppare studi di integrazione di chemioterapia, immunoterapia e chirurgia – afferma il chirurgo Lococo -. Mi concentrerò in particolare su un approccio terapeutico innovativo che permette di eseguire chirurgia e chemioterapia locale ad alte temperature (hyperthermic intrathoracic chemotherapy, HITHOC) nella stessa procedura. La speranza e l’ambizione è di contribuire alla cura di questa grave malattia che purtroppo oggi non ha trattamenti efficaci”.

