Chirurgia mini-invasiva evoluta e sicura ma non adatta a tumori estesi

MILANO (ITALPRESS) – La chirurgia oncologica mini-invasiva è oggi uno degli approcci più evoluti e sicuri per il trattamento di diversi tumori dell’apparato digerente, genitale e urinario: viene eseguita principalmente con tecniche di laparoscopia o robotica, che permettono di intervenire con grande precisione attraverso piccole incisioni. Il principale vantaggio di queste tecniche è il minore impatto fisico ed emotivo sul paziente rispetto alla chirurgia tradizionale a cielo aperto. “Non c’è una vera differenza nelle modalità di chirurgia mini-invasiva, che è entrata nel nostro mondo ormai da tanti anni: una delle caratteristiche principali è l’essere meno traumatica per l’organismo, riducendo la caduta delle difese immunitarie; per una malattia troppo estesa, con il coinvolgimento di tanti organi, non sempre la chirurgia mini-invasiva è in grado di fare un trattamento oncologico adeguato”, ha dichiarato Pierenrico Marchesa, primario di Oncologia medica presso l’ospedale Civico di Palermo, intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. col3/gsl