Chimica, Buzzella “Nel 2024 perse 11 mln di tonnellate di prodotti”

MILANO (ITALPRESS) - "Solo l'anno scorso in Europa hanno chiuso impianti pari a 11 milioni di tonnellate di produzione prodotti chimici. Tutti prodotti che stiamo importando prevalentemente dall'Asia e dalla Cina dove se confrontiamo le importazioni negli ultimi anni sono triplicate". Lo ha detto il presidente di Federchimica Francesco Buzzella a margine dell'assemblea pubblica della federazione, ricordando che "vediamo sulla chimica italiana un -11% dal 2021 al 2024 e nei primi mesi del 2025 un ulteriore calo che ci fa presupporre una chiusura a fine anno a -1,5%". xh7/ads/mca2