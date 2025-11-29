TORINO (ITALPRESS) – “Il Torino Film Festival ha dimostrato ancora una volta la forza e la maturità del nostro sistema culturale. Torino è tornata a essere una vera città del cinema e il Piemonte sta crescendo con lei. Per questo – annuncia l’assessora regionale alla Cultura del Piemonte Marina Chiarelli – la Regione continuerà ad investire nel settore cinematografico e audiovisivo, rafforzando tutto il comparto. Il 2026 sarà un anno di svolta: stiamo lavorando a un nuovo piano triennale per consolidare tutta la filiera audiovisiva e offrire al settore strumenti più forti e più stabili”.

“Il TFF ci ha ricordato che il cinema non è un accessorio, ma un motore di sviluppo, lavoro e identità per tutto il territorio. La Regione – conclude Chiarelli – sarà al fianco del festival e di chi fa cinema ogni giorno, perché investire in cultura significa investire nel futuro del Piemonte”.

