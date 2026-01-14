MILANO (ITALPRESS) – Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato che vedeva al centro i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano. “Sono commossa, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower”. Questo il suo commento dopo la lettura della sentenza che l’ha assolta dall’accusa di truffa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).