Chiamata Trump-Xi, il tycoon: “Progressi importanti su molte questioni, anche su TikTok”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho appena concluso una chiamata molto produttiva con il presidente cinese Xi. Abbiamo fatto progressi su molte questioni molto importanti, tra cui il commercio, il Fentanyl, la necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo TikTok”. Lo ha scritto sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Ho anche concordato con il presidente Xi di incontrarci al vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) in Corea del Sud, che andrò in Cina all’inizio del prossimo anno e che il Presidente Xi, allo stesso modo, verrà negli Stati Uniti al momento opportuno”, ha proseguito. “La chiamata è stata molto positiva, ci sentiremo di nuovo al telefono, apprezzo l’approvazione di TikTok e non vediamo l’ora di incontrarci all’Apec!”, ha concluso Trump.

(ITALPRESS).