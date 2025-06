Chiadò “Nella scherma la competitività è sempre più alta”

GENOVA (ITALPRESS) - "Nella scherma è una lotta continua, non ci si può mai fermare un attimo perché la competitività è sempre più alta. L'obiettivo è sempre arrivare alla fine della gara, non sono gli avversari che fanno la differenza ma ciò che facciamo noi in pedana". Lo ha detto il ct della Nazionale di spada, Dario Chiadò, impegnato a Genova con gli azzurri per gli Europei 2025. mca3/ (Fonte video: Federscherma) (ITALPRESS)