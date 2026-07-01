Changan sbarca in Italia, Graziuso “Design a Torino e 100 dealer entro due anni”

MILANO (ITALPRESS) - "Chang", che in cinese significa lunga durata e "An", che vuol dire pace e stabilità. Dall'unione di queste due parole nasce Changan, storico marchio automobilistico cinese, approdato in Europa solo nel 2025, ma presente in Italia con un design center fin dal 2003. "Siamo sbarcati in Europa e in Italia per creare un progetto di lungo termine, che sia stabile e che abbia delle caratteristiche solide sia per la rete di partners, che soprattutto per i consumatori finali". Lo ha detto Giuseppe Graziuso, direttore vendite e sviluppo rete per Changan in Italia, intervistato da Italpress. trl/gsl