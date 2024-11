NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il bosniaco Irfan Peljto è stato

designato per il match Lille-Juventus di martedì alle ore 21 e

valevole per la quarta giornata di Champions League. I suoi

assistenti saranno i connazionali Senad Ibrišimbegovic e

Davor Beljo. Il quarto ufficiale sarà Luka Bilbija, anche lui

bosniaco. Al Var ci saranno l’olandese Dennis Higler e

l’assistente, il polacco Tomasz Kwiatkowski.

Per Real Madrid Milan, in programma sempre martedì alle 21 è stato designato lo sloveno Slavko Vincic. Con lui gli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic SVN, il quarto ufficiale

Matej Jug, tutti sloveni, mentre al Var l’olandese Pol van Boekel

e l’assistente Videos arà il portoghese Tiago Martins.

L’azero Aliyar Aghayev dirigerà, invece, Bologna-Monaco, in

programma al Dall’Ara, sempre alle ore 21 di martedì. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali e dal quarto ufficiale Elchin Masiyev. Al Var i tedeschi Pascal Mùller e Christian Dingert.

