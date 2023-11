NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il rumeno Istvan Kovacs ad arbitrare Milan-Borussia Dortmund, gara cruciale per il destino dei rossoneri in Champions League, in programma martedì sera a San Siro. Assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e

Ovidiu Artene, quarto uomo Marcel Birsan. Al Var Catalin Popa e l’olandese Pol von Boekel.

Sempre martedì, partita fondamentale anche per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata alle 18.45 all’Olimpico contro il Celtic: la direzione di gara è stata affidata al turco Halil Umut Meler, con lui i connazionali Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, quarto uomo Arda Kardesler. Al Var Alper Ulusoy e il tedesco Bastian Dankert.

