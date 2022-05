ROMA (ITALPRESS) – E’ di 238 feriti lievi e 68 arresti il bilancio degli scontri avvenuti fuori dallo Stade de France, a Parigi, in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Lo ha reso noto la polizia parigina.

La causa che ha provocato i disordini è stata la presenza di

molti tifosi senza biglietto o con biglietti contraffatti che hanno esercitato una forte pressione per l’ingresso e hanno ritardato l’accesso degli spettatori con regolare tagliando. Secondo la Prefettura l’intervento della Polizia ha permesso un rapido ritorno alla normalità e non si sono verificati gravi incidenti.

