Cgil, 200 mila in piazza per “Democrazia al lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - Più 200.000 persone hanno partecipato sabato 25 ottobre alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, che si è tenuta in Piazza San Giovanni a Roma. L’evento è stato organizzato dalla CGIL. Lavoratori, pensionati e giovani hanno riempito le strade per chiedere un’Italia fondata sulla dignità del lavoro e sulla partecipazione democratica. mgg/gtr