Cesare Cremonini presenterà il nuovo album “Cremonini LIVE25” alla Milano Music Week

MILANO (ITALPRESS) – Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week di quest’anno. Il cantautore presenterà “Cremonini LIVE25”, l’album live in uscita sulle piattaforme digitali e in formato fisico il 21 novembre, testimonianza e racconto del tour che ha entusiasmato gli stadi di tutt’Italia quest’estate e ritratto di un artista al massimo della sua forza creativa e della sua capacità di unire diverse generazioni di pubblico.

Il talk con Cesare Cremonini si terrà giovedì 20 novembre alle ore 15.30 al Piccolo Teatro Grassi a Milano (via Rovello 2). Ingresso gratuito con prenotazione tramite piattaforma DICE (dalle ore 15.00 di oggi, mercoledì 22 ottobre). Ma gli appuntamenti non finiscono qui: per celebrare l’uscita dell’album “Cremonini Live25”, aprirà uno speciale pop-up store dedicato all’artista presso l’iconico 10 Corso Como dal 18 al 22 novembre (aperto dalle ore 10.30 alle ore 19.30). Un’esperienza incredibile per il pubblico dell’artista che avranno modo di vedere anche alcuni memorabilia appartenenti ai momenti più importanti della straordinaria carriera di Cremonini. Nell’esclusivo shop, inoltre, sarà possibile acquistare il nuovo album live, la discografia di Cesare Cremonini e il merchandise esclusivo firmato VR46 Racing Apparel. Infine, nella giornata del 21 novembre il cantautore sarà presente all’interno dello store per incontrare il suo pubblico. Potrà partecipare chi avrà pre-ordinato il disco solo sullo shop di Universal Music Italia o direttamente al pop-up store nella settimana di apertura (l’evento è fino ad esaurimento posti).

L’album dal vivo accompagnerà il pubblico ai 4 grandi eventi live della prossima estate con il Cremonini Live26, che toccherà alcuni luoghi iconici della musica in Italia: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).

