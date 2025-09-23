Cesare Cremonini, da oggi in tutte le radio il singolo “Alaska Baby”

ROMA (ITALPRESS) – Esattamente un anno fa usciva “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini, l’unico brano in Italia a non essere mai uscito dalla top 40 (FIMI/GFK), rimanendo stabilmente in classifica per oltre un anno, un caso unico nel panorama musicale italiano contemporaneo a testimonianza di un successo che va oltre le mode e i tempi. È stato il brano più suonato dalle radio nelle ultime 52 settimane, ha conquistato il n.1 della classifica (fimi/GFK) e il n.1 della classifica earone per 6 settimane, 2 certificazioni Platino con oltre 400.000 copie e 100 milioni di stream totali accumulati e 50 milioni di visualizzazioni.

A un anno di distanza, da oggi, si legge in una nota, sarà in tutte le radio in Italia il brano “Alaska baby”, traccia apripista dell’album omonimo (Platino): il video che lo accompagna, disponibile da oggi su YouTube, nasce dalle esibizioni live di questa estate durante il tour “Cremonini Live ’25”. L’album “Alaska Baby” è uscito lo scorso anno e, oltre a “Ora che non ho più te”, include i singoli “San Luca” con Luca Carboni e “Nonostante Tutto” con Elisa, certificato Oro e tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali e in radio quest’estate. Il tour ha venduto oltre 600.000 biglietti; il prossimo anno, “Cremonini Live26” toccherà il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).

