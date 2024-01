Cerno “Sicilia sarà nuovo Nord, da qui riparte narrazione del Paese”

PALERMO (ITALPRESS) - L’Identità sbarca in Sicilia. Il quotidiano lancia un’edizione dedicata all’Isola, con una prospettiva capovolta rispetto alle edizioni locali di altri quotidiani. Le prime pagine sono dedicate alla Sicilia, quelle nazionali ed estere sono a seguire. "Quando nasce un giornale è come se nascesse un bambino, quindi è una festa bellissima – spiega il direttore del quotidiano L'Identità Tommaso Cerno in un’intervista all’Italpress -. La Sicilia è il luogo da cui riparte la narrazione giornalistica del Paese. Ogni giorno sentiamo queste parole: energia rinnovabile e Mediterraneo. La Sicilia sarà il luogo del futuro dell’Italia, il nuovo Nord. Rovescerà la carta geografica quando ci renderemo conto che le rinnovabili saranno sempre di più una realtà, quando il petrolio comincerà a essere qualcosa che se ne va. Il vento, il mare, il sole sono qui. Come qui ci sono le migrazioni che sono certo un problema, ma sono anche la prova che il mondo nuovo passa di qua. Quindi noi abbiamo ragionato al rovescio rispetto al classico giornale e abbiamo detto che dobbiamo andare a raccontare questo territorio da qui”. sat/gtr