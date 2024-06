CAGLIARI (ITALPRESS) – Il centrosinistra vince in 3 delle 4 principali città sui 27 centri della Sardegna chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. A Cagliari successo travolgente per il leader dei Progressisti Massimo Zedda, che al termine dello spoglio delle 173 sezioni si impone con il 60,29% sulla candidata leghista del centrodestra Alessandra Zedda che raccoglie il 34,22%. Più staccati i civici Giuseppe Farris (3,6%), Claudia Ortu (1%) e Emanuela Corda (0,89%). A Sassari è il dem Giuseppe Mascia a spuntarla, anche qui al primo turno. Per il dirigente provinciale del Pd, al termine dello spoglio nelle 140 sezioni, il dato finale è uno schiacciante 51,08%. Si ferma al 25,03% Nicola Lucchi sostenuto da liste civiche appoggiate dai partiti centristi, mentre delude il candidato del centrodestra Gavino Mariotti che non va oltre il 16,14%.

Più indietro ancora Mariano Brianda con il 5,15% e Giuseppe Palopoli con il 2,6%. Vittoria dell’asse Pd-M5s anche nelle 52 sezioni di Alghero, con Raimondo Caciotto che conquista il 54,96% contro l’unico avversario in campo, Marco Tedde per il centrodestra, che si ferma al 45,04%. Si andrà invece al ballottaggio nel quarto comune sopra i 15mila abitanti, ovvero Monserrato, dove restano in corsa l’uscente Tomaso Locci (40,2%), appoggiato da tre civiche, e Valentina Picciau (21,58%) del M5s che qui si è presentato diviso dal Pd. Fuori dai giochi Alberto Corda (19,46%) ed Efisio Sanna (18,76%).

