Centrodestra, Occhiuto “Spazio enorme per Forza Italia”

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) - "In molti dicono che Forza Italia è finita o è destinata a finire. Forza Italia si trova oggi in una condizione che forse non ha mai avuto in passato perché c'è uno spazio enorme tra Fratelli d'Italia e la Lega. Sta al gruppo dirigente dimostrare che questo spazio possiamo occuparlo convincendo gli elettori a votare un partito di centrodestra che ha però opinioni diverse su alcuni temi come l'ambiente, l'immigrazione, i diritti civili". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della manifestazione di Forza Italia a Paestum. xc3/mgg/