PALERMO (ITALPRESS) – “L’anniversario dell’11 agosto è passato ma resta forte il ricordo sempre rinnovato di un siciliano che – come tantissimi – si è speso, fino all’estremo sacrificio, per i principi in cui credeva nello svolgimento della sua professione. Anche quest’anno il Prof. Paolo Giaccone è stato onorato, sul luogo del suo assassinio presso il Policlinico che ora porta il suo nome, alla presenza delle Istituzioni e della cittadinanza. Momento importante ma non sufficiente per dare continuità e concreta applicazione al modello di professionalità, che non prevede compromessi, che ci ha lasciato. Non basta, la memoria va costantemente alimentata con occasioni per ricordarlo lasciando segni concreti: convegni, pubblicazioni, iniziative di qualsiasi tema ed anche premi e borse di studio. Come direttivo del Centro Studi “Paolo Giaccone” non possiamo che plaudere all’iniziativa dell’Ordine dei medici di istituire il “Premio Giaccone per la legalità” nel settore medico”. E’ quanto si legge in una nota del Centro Studi Paolo Giaccone che porta la firma di Riccardo Maiorca e Angelo Cuva, rispettivamente Presidente e Tesoriere del Centro.

“L’indiscussa professionalità del compianto prof. Giaccone -prosegue la nota – è stata ed è guida tecnica ed esempio morale per chi in tale ambito si approccia alla sua figura.

E’ un riconoscimento importante che ci induce a proporre una sinergia tra realtà diverse, a coinvolgere tutte le Istituzioni disponibili nel dare massima diffusione ed incisività ad un’iniziativa trasversale che riguardi tutte le professioni dato l’altissimo valore morale della condotta e del “metodo” del prof. Giaccone. Cerchiamoci, noi che sappiamo quanto sia importante coltivare quotidianamente il ricordo, troviamoci, noi che riconosciamo il valore sociale del vivere nella legalità, onoriamo – tutti – il Prof. Paolo Giaccone istituendo un Premio che rimanga nel tempo, che alimenti il fuoco della memoria che accende le coscienze e che sia un primo tassello su cui fondare la crescita di ottimi e liberi professionisti”.

