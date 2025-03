Cento giorni agli Europei di Genova, al via la vendita dei biglietti

GENOVA (ITALPRESS) – Questa mattina il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei Assoluti di scherma “Genova 2025” ha lanciato ufficialmente il count down del -100 giorni in piazza De Ferrari con uno speciale flash mob. Protagonista della mattinata la Scuola “Garaventa Gallo” con i suoi 60 studenti, assieme ad alcune atlete e atleti delle società schermistiche liguri della FIS.

Un’esperienza speciale per i bambini della Primaria, atto conclusivo di un percorso di apprendimento della disciplina. Un momento suggestivo e spettacolare, una nuova tappa di avvicinamento alla rassegna continentale ospitata dal 14 al 19 giugno dal Jean Nouvel e dal Palasport. Sono intervenuti il presidente Comitato regionale Federscherma Liguria, Giovanni Falcini e l’Assessore regionale allo sport Simona Ferro.

Da oggi i biglietti per gli Europei sono in vendita su Vivaticket. I prezzi vanno dai 7 ai 20 euro. Sono previsti due biglietti distinti per il Jean Nouvel, dove si svolgeranno gli assalti fino ai quarti di finale delle gare individuali (fino alle semifinali invece per le competizioni a squadre), e per il Palasport che sarà teatro delle fasi finali. Il pubblico potrà ammirare e applaudire i migliori 450 atleti del Vecchio continente.

Sarà il primo passo della Nazionale della scherma azzurra, la più medagliata dello sport olimpico italiano, verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un grande spettacolo, che valorizzerà in maniera speciale il fascino della scherma e la grande tradizione italiana.

