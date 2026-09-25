Centenario Rauti, la figlia Isabella “Visione profetica, ancora attuale”

PALERMO (ITALPRESS) - “A novembre ricorre il centenario della nascita di mio padre, Pino Rauti. Stiamo organizzando una serie di eventi che andranno oltre la fine di quest’anno, a Roma ci sarà la presentazione alla Camera degli atti con i discorsi parlamentari e politici. Ancora oggi emergono tanti spunti e temi di attualità, perché ha avuto una visione profetica, al punto da risultare a volte inattuale nel suo tempo e molto attuale oggi”. Così Isabella Rauti, figlia di Pino e sottosegretaria alla Difesa, ricorda il padre nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo. xd8/mgg/mca1