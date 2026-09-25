Home Video News Pillole Pennetta ricorda Elena Pero “La sua voce per sempre nella storia del...
Pennetta ricorda Elena Pero “La sua voce per sempre nella storia del tennis”
PALERMO (ITALPRESS) - "Elena Pero è stata una donna fantastica, una professionista incredibile: di lei ho il ricordo di quando commentava le mie partite, ma poi c'è stata anche la conoscenza personale nell'aver vissuto alcuni anni di lavoro assieme a Sky. Sono rimasta estremamente colpita dalla sua professionalità: la sua voce rimarrà nella storia del tennis italiano, per sempre". L'ex tennista Flavia Pennetta ricorda così Elena Pero, storica voce di Sky Sport per il tennis, a margine di un evento organizzato a piazza Ruggero Settimo, nel cuore del capoluogo siciliano, dal Circolo Tennis Palermo, in occasione dei 100 anni del sodalizio. (ITALPRESS). xd8/ari//azn