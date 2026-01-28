Celata “Il Festival dell’Energia un incubatore di idee”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il Festival dell'Energia è un incubatore di idee. Si va per fare delle proposte a livello di pianificazione e si torna ogni anno per capire a che punto si è nel percorso". Lo afferma Benedetta Celata, responsabile Relazioni Istituzionali di Sogin, a margine dell'incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”. xf4/sat/gsl