Home Video News Economia Ceccarelli “Con programma Dacia Zen estensione gratuita di garanzia”
Ceccarelli “Con programma Dacia Zen estensione gratuita di garanzia”
MILANO (ITALPRESS) - “Dacia Zen è un programma lanciato circa due anni fa che consente al cliente Dacia, oltre il terzo anno dall’acquisto del veicolo, e quindi appena uscito dal periodo di garanzia, di poter beneficiare di un anno di garanzia supplementare ogni volta che fa manutenzione presso la rete ufficiale del brand. Questa estensione di garanzia si rinnova annualmente, fino a un massimo di 7 anni o un massimo 150.000 km. Tutto gratuitamente, semplicemente effettuando la manutenzione presso la rete ufficiale”. Lo spiega Enrico Ceccarelli, Quality & Services Director Dacia Italia. xm4/tvi/mca1/gtr