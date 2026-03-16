Ceccanei (Voicebookradio.com) “Alis con Its per creare tecnici della logistica”

VERONA (ITALPRESS) - "Gli Its sono academy post diploma, lavorano moltissimo sul territorio e sono state intercettate da Alis: è facile capire come possono andare d'accordo il mondo della logistica con quello degli Its, perché abbiamo sempre più bisogno di tecnici altamente specializzati". A dirlo Giulio Ceccanei, Direttore artistico di Voicebookradio.com, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. f27/fsc/azn