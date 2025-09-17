Cdp e Confindustria insieme per la crescita delle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Promuovere la crescita economica e sociale del Paese e offrire risposte concrete alle sfide che attendono le imprese. Sono questi i principali obiettivi al centro del protocollo d’intesa sottoscritto nella Sala delle Colonne della Luiss Guido Carli dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. spf/mgg/gtr