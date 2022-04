ROMA (ITALPRESS) – Il grande ritorno del Monal. La tappa parigina della Coppa del Mondo di spada maschile animerà il weekend di Pasqua nella suggestiva location dello Stade Pierre de Couberin e per uno degli appuntamenti più attesi del circuito iridato il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato otto spadisti azzurri, a cui se ne aggiungono altri quattro “autorizzati”. I prescelti per la trasferta in Francia sono Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Completano la truppa italiana Marco Molluso, Andrea Vallosio e gli under 20 Simone Mencarelli ed Enrico Piatti. La gara individuale avrà inizio venerdì 15 aprile con gironi e turni preliminari, per poi vivere la sua fase clou sabato 16 (semifinali al via alle ore 17). Nel giorno di Pasqua, invece, è in programma la prova a squadre (finale prevista alle ore 15): nell’occasione l’Italia della spada maschile schiererà un quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Al seguito degli azzurri a Parigi, con il CT Dario Chiadò, ci saranno i maestri Alessandro Bossalini ed Enrico Di Ciolo e il medico Alessandra Maria Buttà.

(ITALPRESS).

