ROMA (ITALPRESS) – Il Commissario tecnico della spada azzurra Dario Chiadò ha diramato le convocazioni per i primi due appuntamenti della Coppa del Mondo 2024/2025 in programma dall’8 al 10 novembre a Berna per gli uomini e a Fujairah per le donne. Sia in Svizzera che negli Emirati Arabi si svolgeranno tanto le prove individuali quanto quelle a squadre e sarà l’occasione per vedere diversi giovani in rampa di lancio proprio all’alba del nuovo quadriennio olimpico. Berna sarà sede dell’esordio stagionale per gli spadisti. La gara individuale si dividerà tra venerdì 8, giornata di fase a gironi e turni preliminari, e sabato 9 quando andrà in scena il tabellone principale da 64 atleti. Sette gli azzurri prescelti: sono Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti. A loro si aggiungeranno altri cinque spadisti italiani autorizzati a partecipare.

Domenica 10 novembre andrà in scena la gara a squadre in cui il team Italia sarà in pedana con Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli ed Enrico Piatti. La spedizione azzurra sarà guidata dal CT Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Alessandro Bossalini, Enrico Di Ciolo e Massimo Ferrarese, con il supporto della fisioterapista Federica Balbi.

Sarà Fujairah, invece, ad ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di spada femminile. Otto le azzurre convocate dal Commissario tecnico Chiadò per la gara individuale negli Emirati Arabi, aperta dalle qualificazioni di venerdì 8 e con tabellone principale sabato 9: sono Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Anita Corradino, Federica Isola, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Gaia Traditi. A loro si uniranno altre quattro spadiste italiane autorizzate a partecipare. Domenica 10 novembre la competizione a squadre: l’Italia nell’occasione si schiererà con Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Un quartetto totalmente nuovo in attesa del rientro delle campionesse olimpiche di Parigi 2024. A condurre il gruppo azzurro a Fujairah ci saranno i maestri dello staff Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, affiancati dal medico Jacopo Kowalczyk e dal fisioterapista Maurizio Iaschi.

Il fuso orario degli Emirati Arabi tiene le lancette “avanti” di due ore rispetto al nostro Paese: le fasi finali sia della prova individuale che di quella a squadre, dunque, previste alle 18 locali, cominceranno quando in Italia saranno le quattro del pomeriggio.

“Dopo un triennio di grandissime soddisfazioni, caratterizzato da tanti risultati storici tra Mondiali ed Europei, e chiuso con il primo oro olimpico della squadra femminile, si ricomincia con la stessa voglia di far bene e dare continuità al lavoro svolto, a tutti i livelli – il commento del CT della spada azzurra Dario Chiadò -. L’inizio del nuovo quadriennio è l’occasione per dare delle opportunità a diversi atleti, tra cui i più giovani, che hanno meritato una chance, il momento giusto per testare elementi che potranno poi giocarsi sino in fondo le proprie carte nel rispetto delle gerarchie e ovviamente delle prestazioni che saranno offerte”.

(ITALPRESS).

