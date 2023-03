BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Sesto posto che sa di conferma ai vertici per Valerio Cuomo, che ha visto la sua corsa fermarsi ad un passo dal podio nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il campano, reduce dal bronzo nel Grand Prix di Budapest e partito dai giorni di qualificazione in Argentina, ha iniziato il suo tabellone principale nel turno dei 64 sconfiggendo il cinese Yu con il punteggio di 15-10. Nel turno dei 32 ha poi avuto la meglio sul francese Gally per 15-11. L’atleta partenopeo delle Fiamme Oro, nel tabellone da 16, dopo un match molto equilibrato ha superato il ceco Jurka grazie 15-14 finale. Cuomo è stato poi superato dal francese Bardenet per 15-9 nel match per la zona podio, ma chiude comunque con il secondo piazzamento tra i migliori otto in due settimane.

Ad un passo dalla top 8 la prova di Gabriele Cimini. Il vincitore dell’ultima gara GP in terra magiara, ha concluso 11°, superato per 12-6 negli ottavi di finale dall’ungherese Nagy. Anche per il pisano dell’Esercito una conferma a ottimi livelli dopo il trionfo di Budapest.

Così gli altri azzurri che avevano raggiunto il tabellone principale da 64: 24° Filippo Armaleo, 40° Marco Balzano e 45° Davide Di Veroli.

Domani l’ultima della tre giorni di Buenos Aires con la competizione a squadre con l’Italia del CT Dario Chiadò rappresentata dal quartetto composto da Gabriele Cimini, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

