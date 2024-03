PADOVA (ITALPRESS) – Gigi Samele porta l’Italia sul secondo gradino nel podio del 65° Trofeo Luxardo di Padova, la storica prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il campione azzurro si è fermato solo in finale contro il giovane e talentuoso statunitense Colin Heathcock, conquistando il suo 19° podio in carriera nel circuito iridato (e sono 20 contando anche l’argento olimpico di Tokyo 2020). Grande spettacolo e tante emozioni dinanzi al folto e caloroso pubblico della Kioene Arena. Il percorso di Gigi Samele è cominciato con il successo per 15-11 sul coreano Do ed è proseguito con il 15-7 sull’indiano Singh. Nel tabellone degli ottavi di finale lo sciabolatore delle Fiamme Gialle ha superato ancora per 15-11 il tedesco Szabo, entrando così tra i “top 8”. Nei quarti Samele ha offerto un’altra prova di forza, vincendo con il punteggio di 15-11 il match con il tunisino Ferjani (decisivo un parziale di 9-0 piazzato dal foggiano) e volando così in “zona medaglie” per la seconda volta a Padova a dieci anni di distanza dal bronzo del 2014. Trascinato dal tifo di casa, Samele ha rimontato e sconfitto in semifinale per 15-13 lo spagnolo Madrigal, arrivando tra gli applausi all’ultimo atto dove l’americano Heathcock si è imposto 15-12.

Per Samele un secondo posto di grande valore, celebrato così a caldo: “Sono ancora un pò rammaricato per la sconfitta in finale, ma anche felice di una gara di ottimo livello, soprattutto perchè ho percepito il calore della gente, la passione di tante persone che voglio s’innamorino della scherma. E sono orgoglioso d’avergli regalato qualcosa in questa giornata, nella gara più bella per tutti noi sciabolatori italiani”.

E’ stato Giacomo Mignuzzi il secondo miglior azzurro di giornata, con il suo 13° posto. Lo sciabolatore dei Carabinieri ha battuto 15-14 il turco Yildirim in avvio di giornata, prima di vincere il derby italiano con Luca Curatoli per 15-8 e di fermarsi al cospetto del giapponese Yoshida, che ha fatto suo l’assalto degli ottavi con il punteggio di 15-10. Per quanto riguarda gli altri azzurri fermatisi allo step precedente: 19° il vincitore del Luxardo 2023, Michele Gallo, 20° Luca Curatoli e 32° Daniele Franciosa che nel tabellone da 64 aveva coronato il sogno di battere il tre volte olimpionico (e per tre edizioni anche trionfatore di questo storico Trofeo patavino) Aron Szilagyi. A seguire: 36° Mattia Rea, 37° Giovanni Repetti, 43° Giorgio Marciano, 51° Riccardo Nuccio, 55° Enrico Berrè, 56° Pietro Torre e 64° Francesco Bonsanto.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Padova si chiuderà con la prova a squadre, penultima del percorso di Qualifica Olimpica e cruciale in chiave Parigi 2024: Italia in pedana con Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre che, non in perfette condizioni, potrebbe essere rimpiazzato da Enrico Berrè.

Michela Battiston si ferma ai piedi del podio ad Atene. L’ottavo posto dell’atleta dell’Aeronautica Militare è il miglior risultato azzurro nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene.

Cammino esaltante per Battiston fino alle “top 8”: prima un 15-7 all’azera Bashta, poi il successo per 15-12 sulla bulgara Ilieva e infine il 15-3 con cui negli ottavi di finale ha superato la cinese Shao. Solo nei quarti, nel match che metteva in palio la “zona medaglie”, Michela si è arresa alla francese Sara Balzer (15-5).

Sempre la transalpina, nel turno precedente, aveva fermato la corsa di Irene Vecchi. La sciabolatrice delle Fiamme Gialle aveva sconfitto prima l’algerina Boudiaf (15-12) e poi, con una super rimonta, l’uzbeka Dayubekova (15-14), perdendo negli ottavi da Balzer (15-7) e chiudendo al 12° posto.

Così le altre azzurre: 22^ Eloisa Passaro, 23^ Chiara Mormile, 30^ Rossella Gregorio, 33^ Martina Criscio, 38^ Claudia Rotili, 54^ Giulia Arpino e 61^ Benedetta Fusetti. Domani la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene vivrà la giornata per l’Italia più importante, con la prova a squadre, importantissima in chiave Qualifica Olimpica. Il team azzurro del CT Nicola Zanotti sarà in pedana con Martina Criscio, Michela Battiston, Irene Vecchi e Chiara Mormile.

