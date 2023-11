ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Nella prima giornata del lungo weekend di Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri, sono 17 gli atleti azzurri del ct Nicola Zanotti qualificati per i rispettivi tabelloni principali delle due gare Individuali. Saranno 8 le sciabolatrici italiane presenti domani nel tabellone principale da 64, mentre 9 gli sciabolatori azzurri che sabato parteciperanno alla giornata clou maschile.

Nella sciabola femminile erano tre le azzurre già ammesse per diritto di ranking: Michela Battiston, Martina Criscio e Rossella Gregorio, e altre tre hanno staccato il pass per il tabellone principale al primo step, dopo la fase a gironi. Grande rientro per la neo mamma Irene Vecchi: la livornese ha fatto en plein di vittorie nel “day one” a 16 mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in Coppa del Mondo, che fu Padova nel 2022, impattando al meglio la prima dopo la nascita del piccolo Gregorio. Con cinque vittorie e una sconfitta si sono qualificate fin da subito anche Alessia Di Carlo e Rebecca Gargano. Grazie al tabellone preliminare di eliminazione diretta è arrivato il pass anche per Eloisa Passaro (vittoria all’ultima stoccata nel match finale contro la francese Vongsavady 15-14) e per Chiara Mormile che ha avuto la meglio sulla brasiliana Pekelman 15-7.

Sconfitte nell’ultimo tabellone invece Manuela Spica, Giulia Arpino e Carlotta Fusetti. Si è fermata la gara nel tabellone delle 128 per Michela Landi.

Nella prova maschile sono 9 gli italiani che saliranno in pedana sabato nella giornata del tabellone principale. Ai tre già ammessi per ranking, dunque Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli (tutti tra i migliori 16 al mondo), si sono aggiunti fin da subito Pietro Torre (sei vittorie) e Mattia Rea (cinque successi ed una sconfitta) dopo la fase a gironi. Con le vittorie nel tabellone preliminare hanno conquistato il biglietto per la giornata “clou” individuale anche Giovanni Repetti, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo e Francesco Bonsanto. Out nell’ultimo incontro di giornata Giacomo Mignuzzi. Stop nel tabellone da 128 per Enrico Berrè mentre Riccardo Nuccio è stato eliminato dopo la fase a gironi.

Domani dalle ore 10.30 il via del tabellone principale da 64 della sciabola femminile che determinerà la vincitrice della prima prova di Coppa del Mondo della stagione. Sabato, sempre dalle 10.30, il via della giornata “clou” maschile mentre la domenica sarà dedicata alle due competizioni a squadre fondamentali per la Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

