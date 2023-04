ROMA (ITALPRESS) – Ad un mese dalle grandi emozioni vissute nella tappa italiana di Pisa, con il vittorioso rientro in gara di Bebe Vio, torna la Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. Da domani a domenica 23 aprile a Nimes, in Francia, si svolgerà una nuova competizione del circuito iridato valida anche per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sono 13 gli azzurri attesi sulle pedane transalpine nei quattro giorni di assalti: Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Julia Markowska, Ionela Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Bebe Vio Grandis. La spedizione è guidata dal Coordinatore del settore Paralimpico, Dino Meglio, e dai Responsabili d’arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto. Con loro anche il fisioterapista Christian Lorenzini. La prima giornata di gare, domani, vedrà in pedana la spada femminile B (Alessia Biagini, Julia Markowska e Rossana Pasquino), la sciabola maschile A (Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi), la spada femminile A (Sofia Brunati) e la sciabola maschile B (Gianmarco Paolucci). Il venerdì sarà invece dedicato al fioretto maschile A (Matteo Betti ed Emanuele Lambertini), alla sciabola femminile B (Julia Markowska e Rossana Pasquino), al fioretto maschile B (Marco Cima e Michele Massa) e alla sciabola femminile A (Sofia Brunati, Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia). Nel “day 3”, l’ultimo per le gare individuali, in pedana il fioretto femminile B (Alessia Biagini e Bebe Vio Grandis), la spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini), il fioretto femminile A (Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia) e la spada maschile B (Michele Massa e Gianmarco Paolucci). La quarta ed ultima giornata sarà dedicata alle prove a squadre di fioretto femminile, spada maschile e con la sciabola open (formula sperimentale con due uomini e due donne, un atleta di ogni categoria).

