BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – E’ di due ori e un argento, in una giornata di grandi emozioni, il bottino dell’Italia della scherma in carrozzina nel giovedì di Budapest: Julia Markowska nella spada femminile categoria B ed Emanuele Lambertini nel fioretto maschile A trionfano nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica sulle pedane ungheresi, dove brilla anche il secondo posto di Michele Massa tra i fiorettisti categoria B. Una prima giornata di gare spettacolare, dunque, per la Nazionale azzurra guidata dal ct Michele Tarantini per la spada, Alessandro Paroli per il fioretto e Antongiulio Stella per la sciabola.

Nella spada femminile categoria B, la splendida prestazione di Julia Markowska è iniziata con il successo per 13-7 sulla giapponese Sakurai ed è proseguita con il 10-7 con cui ha eliminato l’atleta neutrale Mishurova e si è assicurata la certezza della sua sesta medaglia in Coppa del Mondo. L’esaltante percorso dell’atleta delle Fiamme Oro è proseguita con la vittoria in semifinale, con il punteggio di 15-12, sulla polacca Strawinska. In finale, contro l’altra neutrale Aleksandra Ilminskaya, disputando ancora un super assalto, Julia Markowska ha coronato il suo sogno: vittoria per 15-11 e prima medaglia d’oro in carriera per la romana nel circuito di Coppa del Mondo.

Nella stessa prova ha chiuso in 14^ posizione Sofia Brunati.

Trionfo azzurro anche nel fioretto maschile categoria A. Emanuele Lambertini ha debuttato battendo (15-0) il francese Charlot e, negli ottavi di finale, ha vinto il derby italiano con il compagno di squadra Mattia Galvagno (15-7). Nei quarti l’emiliano delle Fiamme Oro ha sconfitto per 15-7 l’ucraino Demchuk, assicurandosi il 28° podio della carriera. In semifinale, contro il cinese Hao Li, Emanuele ha offerto un’altra prova di forza, imponendosi con il risultato di 15-8. Si è arrivati così all’ultimo atto: contro il turco Hakan Akkaya, Lambertini ha messo il punto esclamativo su una gara eccellente, vincendo 15-6 e facendo risuonare per la seconda volta in pochi minuti l’Inno di Mameli. Per “Lambo” è il quinto oro in carriera nel circuito di Coppa.

Hanno invece concluso – rispettivamente – al 16° e 17° posto Mattia Galvagno e Luca Platania Parisi.

Tra i fiorettisti categoria B, Michele Massa ha regalato all’Italia la terza medaglia di giornata, un argento di grande valore.

Il portacolori delle Fiamme Gialle ha esordito con un netto 15-3 contro il francese Peter, e con la stessa autorità nei quarti ha superato per 15-8 l’ucraino Serozhenko, entrando tra i medagliati. In semifinale Massa ha superato con il punteggio di 15-7 il brasiliano Jovane Guissone, ritrovando così in finale nuovamente il britannico Dimitri Coutya che, dopo un match molto combattuto, fa fatto suo l’oro con il verdetto di 15-12. Ma per il finanziere marchigiano, secondo anche poche settimane fa a Pisa, è l’ennesima conferma al vertice della specialità.

Sempre nel fioretto maschile B, si è classificato 14° Gianmarco Paolucci, mentre nella spada femminile A ha chiuso 15^ Sofia Garnero.

Domani, nella seconda giornata di gare individuali, la Coppa del Mondo Paralimpica di Budapest proseguirà con le gare di sciabola femminile e spada maschile. Per l’Italia in pedana tra le sciabolatrici Andreea Mogos, Julia Markowska e Sofia Brunati, tutte nella categoria B, e tra gli spadisti Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Edoardo Giordan e Gabriele Albini nella categoria A, Michele Massa e Andrea Jacquier nella B.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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