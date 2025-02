SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Il primo oro di Michele Massa e il doppio bronzo firmato da Gianmarco Paolucci e Julia Markowska. Italia grande protagonista a San Paolo nella giornata inaugurale della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica che apre il 2025. Successo di Michele Massa nella prova di fioretto maschile categoria B, gara in cui ha chuiso al terzo posto Gianmarco Paolucci. Brilla di bronzo anche Julia Markowska nella sciabola femminile B. Tra i fiorettisti, la prova di Michele Massa e Gianmarco Paolucci, dopo un’ottima fase a gironi, è iniziata nei quarti di finale battendo – rispettivamente – i brasiliani Santana (15-5) e Tassone (15-6). In semifinale l’atleta di Fermo ha avuto la meglio contro il colombiano Molano Barrios per15-12 mentre il portacolori del GS Paralimpico della Difesa si è fermato con il punteggio di 15-4 contro il brasiliano Guissone, ottenendo il bronzo. Nel match conclusivo ottimo assalto di Michele Massa che ha superato il padrone di casa Jovane Guissone per 15-9 conquistando il suo primo trionfo Coppa del Mondo.

Molto bene anche Julia Markowska la cui gara è invece iniziata con sei vittorie e due sconfitte nella fase a gironi da ben nove atlete. L’azzurra, da numero 4 del tabellone, ha superato nei quarti di finale la polacca Rogowska con il risultato di 15-7. Lo stop per la sciabolatrice delle Fiamme Oro è poi arrivato in semifinale dove è stata battuta dalla georgiana Khetsuriani (poi vincitrice della prova) per 15-5 chiudendo così in terza posizione.

Domani la seconda giornata di gare a San Paolo. In pedana nella spada femminile B nuovamente Julia Markowska mentre nella sciabola maschile B spazio per Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

