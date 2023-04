ROMA (ITALPRESS) – Comincia con una vittoria e una medaglia di bronzo la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Nimes per i colori azzurri. Trionfo di Edoardo Giordan nella sciabola maschile A e terzo gradino del podio per Rossana Pasquino nella spada femminile B. Una prestazione maiuscola per l’atleta delle Fiamme Oro che da numero 1 del ranking mondiale porta a casa il successo nella prova transalpina. Per l’atleta laziale una competizione partita dal tabellone da 16 con il successo per 15-6 contro il coreano Sim. Nei quarti di finale la prima delle grandi affermazioni di giornata per Giordan con la vittoria per 15-14 sul cinese Jianquan Tian, tre volte a medaglia nella competizione di sciabola ai Giochi tra Pechino, Londra e Rio. In semifinale ancora un’altra grande prestazione con il successo grazie al 15-11 contro la medaglia d’argento di Rio 2016, l’ungherese Richard Osvath. Il successo, per lo sciabolatore che si allena presso l’Accademia d’Armi Musumeci Greco, è arrivato con il 15-11 sul tedesco Schmidt nell’atto conclusivo che lo ha laureato vincitore della prova di Nimes. Undicesima posizione per l’altro azzurro Matteo Dei Rossi. Medaglia di bronzo per Rossana Pasquino. La professoressa campana numero due del seeding, ha iniziato la sua prova con la vittoria per 15-13 sulla greca Kaltsi.

Nei quarti di finale il successo nel derby su Alessia Biagini, poi 6^ classificata, grazie al 15-11 finale. Lo stop per lei in semifinale contro la giapponese Anri Sakurai, medaglia d’argento, con il punteggio di 15-11. Una conferma per Rossana che era salita sul podio anche nella prova di Pisa. Nel pomeriggio 21^ posizione per Sofia Brunati, unica azzurra nella prova di spada femminile categoria A e decima posizione per Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile B. Domani le prove di fioretto maschile A e di sciabola femminile B alle ore 9, nel pomeriggio la sciabola femminile A e il fioretto maschile B con partenza alle 13.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

