Cdm approva schema legge delega su CCS, Pichetto “Ulteriore passo concreto verso neutralità climatica”

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, lo schema di disegno di legge delega per la definizione di un quadro legislativo in materia di carbon capture and storage (CCS), idrogeno e riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico.

Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2025-2027, punta a disciplinare in modo organico la filiera della cattura e stoccaggio della CO2, interviene sulla regolazione del settore idrogeno e per dare attuazione al Regolamento UE 2024/1787 sulle emissioni di metano. “Facciamo – dichiara il ministro Pichetto – un ulteriore passo concreto verso la neutralità climatica e la sicurezza energetica del Paese. Definiamo infatti un quadro normativo chiaro per tecnologie fondamentali alla decarbonizzazione dei settori industriali più complessi”.

“Favoriamo inoltre – prosegue Pichetto – lo sviluppo dell’idrogeno come vettore strategico del futuro e rafforziamo gli strumenti per attuare gli impegni europei sul metano. Questo provvedimento si inserisce pienamente negli impegni assunti dall’Italia in sede europea e conferma la nostra volontà di guidare il processo di innovazione e sostenibilità energetica, con serietà ed efficienza”, conclude. Il disegno di legge sarà ora trasmesso alle Camere con procedura d’urgenza per accelerarne l’esame e consentire l’adozione dei decreti attuativi entro i tempi utili alla realizzazione degli obiettivi climatici ed energetici fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e dal Green Deal europeo.

