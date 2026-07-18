Il Cda di Tim dà il via libera all’unanimità all’offerta di Poste Italiane

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia (Tim), che si è riunito oggi alla presenza anche del Collegio Sindacale, ha approvato all’unanimità il comunicato dell’emittente relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie Tim.

Il comunicato dell’emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo, pari ad 1,67 euro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione quotate su Euronext Milan per ciascuna azione ordinaria TIM che sarà portata in adesione all’Offerta.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle analisi svolte dal management anche con l’ausilio di un documento di supporto predisposto da Kearney, “ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali dell’operazione e la coerenza con il percorso intrapreso da TIM”, si legge in una nota.

Ad esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, anche sulla base del contenuto delle Fairness Opinion degli Advisor Finanziari, ha ritenuto congruo il Corrispettivo dal punto di vista finanziario.

La società comunica inoltre che il piano industriale non sarà aggiornato in attesa del completamento dell’Offerta e degli scenari che andranno a delinearsi “e che pertanto il prossimo 29 luglio saranno comunicati, e poi presentati al mercato nella conference call del 30 luglio, esclusivamente i risultati finanziari consolidati relativi al secondo trimestre e primo semestre 2026”.

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