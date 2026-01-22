Manera “Il rinnovo del CCNL radiotelevisivo guarda al futuro del settore”

ROMA (ITALPRESS) – Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese radiotelevisive multimediali e multipiattaforma “rappresenta un passaggio strategico per accompagnare l’evoluzione industriale, tecnologica e organizzativa del comparto”. Lo dichiara Piero Manera, Consigliere delegato alla negoziazione per Confindustria Radio TV, commentando il rinnovo del CCNL di settore, strumento versatile e universale perché applicato ai dipendenti di tutte le componenti di Confindustria Radio TV.

Manera sottolinea come il nuovo impianto contrattuale risponda alle profonde trasformazioni che stanno interessando il mondo dei media, sempre più orientato a modelli produttivi digitali, multipiattaforma e integrati. “Il settore radiotelevisivo – afferma – è chiamato a confrontarsi con sfide complesse: innovazione tecnologica, nuovi linguaggi, cambiamento delle professionalità e crescente competizione. Il rinnovo del CCNL fornisce strumenti adeguati per governare questi processi con particolare attenzione all’impatto dell’AI generativa nella creazione dei contenuti, particolarmente quelli informativi”. Secondo Confindustria Radio TV, l’intesa raggiunta consente di rafforzare la competitività delle imprese, garantendo al contempo certezze normative e valorizzazione del lavoro.

“L’accordo – aggiunge Manera – punta a un equilibrio tra sostenibilità economica delle aziende e tutela delle competenze, promuovendo formazione, aggiornamento professionale e un’organizzazione del lavoro coerente con le nuove modalità produttive”. Il rinnovo del contratto si inserisce inoltre in un quadro di relazioni industriali improntato al dialogo e alla responsabilità condivisa. “È il risultato di un confronto serio e costruttivo tra le parti – conclude Manera – che guarda allo sviluppo del settore radiotelevisivo italiano, al suo ruolo culturale e informativo e alla capacità di continuare a generare valore e occupazione”.

