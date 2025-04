Cattozzi “Imprese ci chiedono come accompagnarle in mercati esteri”

MILANO (ITALPRESS) - "Per la filiera agroalimentare l'export è una componente fondamentale del fatturato: nel 2024 l'export è stato di circa 70 miliardi di euro e circa l'8% è andato verso gli Stati Uniti. Oggi in questo momento di grande discontinuità e incertezza di mercato le aziende ci stanno ponendo due quesiti: come accompagnarle in questo momento in un mercato importante come quello degli Stati Uniti e come aiutarle a diversificare". Lo ha detto Massimiliano CattozziI, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, a margine dell'evento "Food for thoughts" organizzato a Milano da Amcham Italy, la Camera di Commercio Italo-americana. xh7/sat/mca2