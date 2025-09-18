Cattaneo “Legame speciale di Regione Lombardia con il Vietnam”

MILANO (ITALPRESS) - Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia il "Vietnam-Italy investment connection forum" alla presenza tra gli altri del ministro delle finanze del Vietnam Nguyen Van Thang, del primo segretario dell'ambasciata a Roma Pham Thi Phuong e del sottosegretario con delega alle relazioni internazionali ed europee di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. Il sottosegretario Cattaneo ha definito quello tra la Lombardia e il Vietnam come "un legame particolare e speciale, soprattutto dopo la missione che abbiamo avuto a ottobre del 2023 con il presidente Fontana. Da allora sono cresciute di molto le collaborazioni che portano ad aprire opportunità per le nostre imprese". xh7/sat/mca3