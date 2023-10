ROMA (ITALPRESS) – “Condividiamo l’impostazione della manovra, attenta e giusta, così come siamo assolutamente d’accordo sul fatto che sia sobria, senza ‘spendi e spandi’, ma su alcuni temi sono state ignorate le nostre ragioni”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, in una intervista a Repubblica. “Non abbiamo gradito l’aumento della cedolare secca”, prosegue. “Il fatto che nell’ultima bozza sia stata circoscritta è un buon segnale, ma non basta: per noi alzare le tasse non è mai una buona soluzione. Tra l’altro parliamo di piccoli risparmi di famiglie che riescono a mettere qualcosa da parte con una casetta, non di incassi milionari. Vogliamo vedere le simulazioni dell’aumento della cedolare secca al 26%, che per noi va comunque cancellato. In più chiediamo una proroga del Superbonus per i condomini che hanno percentuali di lavori avanzati, intorno al 70-80%, ma che non riusciranno a completarli entro la fine dell’anno. Non è un capriccio, nè un puntiglio, ma il frutto di un lavoro di ascolto portato avanti con le principali categorie del settore, a cominciare da Ance. Si rischiano migliaia di contenziosi”. Cattaneo aggiunge: “Abbiamo sempre avuto un atteggiamento responsabile, ma come tutti gli alleati vogliamo tutelare la nostra identità. Garanzia totale sui saldi e sui tempi rapidi per l’approvazione della manovra, ma siamo pur sempre una Repubblica parlamentare e non vogliamo rinunciare ai nostri diritti. Non trovo nulla di strano se gli emendamenti saranno di buon senso”: “se al vertice non avremo risposte positive – conclude – insisteremo in Parlamento per cancellare l’aumento della cedolare secca”.

“Questa non deve essere la legge di bilancio delle nuove tasse, bisogna togliere l’aumento della cedolare secca e trovare una soluzione stabile per risolvere al problema dei crediti incagliati del super bonus. Anche i nostri alleati del centro destra hanno la nostra stessa sensibilità e troveremo la soluzione migliore per tutti, innanzitutto per i cittadini”, scrive su Facebook Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, postando la sua intervista a Repubblica. “Mi riconosco completamente nel testo, per niente nel titolo, dove leggerete una frase che non ho mai detto (Meloni ci calpesta). Ma tant’è”, conclude.

